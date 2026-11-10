Lyon recurre a Vicens como técnico tras la repentina salida de Fonseca

Carlos Vicens será el nuevo técnico del Lyon de la liga francesa tras la repentina salida de Paulo Fonseca.

El siete veces campeón de Francia informó tarde el lunes que el entrenador español de 43 años firmó un contrato de 18 meses hasta el 30 de junio de 2028.

Fonseca se marchó de forma abrupta la semana pasada para incorporarse al Sporting de Lisboa.

Vicens trabajó anteriormente en el Manchester City, inicialmente como entrenador en la academia, donde destacó al dirigir al equipo Sub18. Más tarde se incorporó al cuerpo técnico de Pep Guardiola en 2021 y pasó cuatro temporadas con el primer equipo.

Lyon indicó que la filosofía de juego de Vicens, sus altos estándares y su énfasis en el desarrollo de los jugadores se alineaban con los objetivos del club.

Tras ocho años en el Man City, Vicens asumió el mando del Braga de Portugal en el verano de 2025 para su primera experiencia como entrenador principal en una liga de primer nivel. En su primera temporada condujo al club al cuarto puesto en la Liga de Portugal y a las semifinales de la Liga Europa.

Tras la derrota 2-0 en Brest el fin de semana pasado, Lyon se ubicaba quinto en la clasificación de la Ligue 1, a seis puntos del líder Paris Saint=Germain.

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