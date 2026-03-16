Los Whitecaps arrollan 6-0 a Minnesota y firman su mejor arranque en cuatro partidos en la MLS

Brian White anotó dos goles por segundo partido consecutivo, Sebastian Berhalter abrió el marcador con un penalti a los ocho minutos y sumó dos asistencias, y los Vancouver Whitecaps aplastaron 6-0 a Minnesota United el domingo.

Los Whitecaps tienen una diferencia de goles de +13 y han logrado el mejor arranque en cuatro partidos en la historia del club al mantenerse con marcha perfecta.

Mathias Laborda añadió un gol a los 22 minutos, Emmanuel Sabbi marcó a los 43, lo que dio a los Whitecaps una ventaja de 4-0 al descanso, y el primer gol de Cheikh Sabaly en la MLS, en su segunda aparición como profesional, cerró la cuenta en el 74. Yohei Takaoka terminó con cuatro atajadas y consiguió su tercera valla invicta de la temporada.

Minnesota igualó la marca del club de goles recibidos en un solo partido y estableció el récord de mayor margen de derrota.

White anotó en su tercer partido consecutivo a los 13 minutos para poner el 2-0 y convirtió desde el punto penal a los 54 para darle a Vancouver una ventaja de cinco goles. White suma 84 goles y 16 asistencias con los Whitecaps en todas las competiciones, y es el primer jugador en la era del club en la MLS con al menos 100 participaciones directas en gol.

Sebastian Schonlau debutó en la MLS cuando ingresó como sustituto de Edier Ocampo en el minuto 65.

Revolution se estrena en casa con victoria

El defensa Brayan Ceballos anotó dos goles en el primer tiempo para impulsar a Nueva Inglaterra a una goleada 6-1 sobre FC Cincinnati el domingo, en el partido inaugural en casa de la temporada para el Revolution.

Cincinnati había conseguido un par de victorias 1-0 sobre el Revolution la temporada pasada.

Fue la primera victoria para el entrenador de Nueva Inglaterra, Marko Mitrović, en su primera temporada. Los Revs fueron superados 5-1 en un par de derrotas como visitantes para comenzar la campaña.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes