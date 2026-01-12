Los Ravens entrevistan a Matt Nagy para vacante de entrenador en jefe

Los Ravens de Baltimore entrevistaron al coordinador ofensivo de los Chiefs de Kansas City, Matt Nagy, para su vacante de entrenador en jefe.

Baltimore despidió al entrenador de larga data John Harbaugh el martes. Desde entonces, los Ravens han reconocido haber entrevistado a Vance Joseph, Davis Webb, Klint Kubiak, Kevin Stefanski y a Nagy, de 47 años, para el puesto.

Nagy fue el entrenador de los Bears de Chicago de 2018 a 2021, logrando un récord de 34-31 y llegando a los playoffs en dos ocasiones. Fue nombrado Entrenador del Año de la NFL por la AP en 2018, cuando Chicago ganó la división Norte de la Conferencia Nacional.

También ha formado parte del personal de dos equipos de Kansas City que ganaron el Super Bowl, aunque los Chiefs cayeron a 6-11 esta temporada.

