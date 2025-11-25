Los Pistons logran su 13ra victoria seguida, igualando récord del equipo al ganar 122-117 a Pacers

Cade Cunningham anotó 24 puntos y los acompañó con 11 rebotes y los Pistons de Detroit ganaron su decimotercer partido consecutivo para igualar el récord de la franquicia, superando 122-117 a los Pacers de Indiana el lunes por la noche.

Los Pistons igualaron las rachas ganadoras de sus equipos campeones de 1989-90 y 2003-04, dos temporadas después de perder 28 partidos seguidos para romper el récord de la temporada de la NBA y empatar la marca general. Detroit, líder de la Conferencia Este, tiene una marca de 15-2.

Con una desventaja de 18 puntos al inicio del último cuarto, los Pistons se acercaron a solo dos unidades. Bennedict Mathurin falló un triple con la oportunidad de empatar a 11 segundos del final.

Caris LeVert añadió 19 tantos para Detroit, y Jalen Duren tuvo 17 puntos y 12 rebotes. Jaden Ivey terminó con 12 unidades en su segundo partido de regreso después de romperse el peroné izquierdo en enero.

Pascal Siakam tuvo 24 puntos para Indiana, que está plagado de lesiones. Jarace Walker añadió 21. Los Pacers han perdido diez de 11 partidos, cayendo a un récord de 2-15.

Indiana ha estado perdido sin Tyrese Haliburton, el guardia estrella que se rompió el tendón de Aquiles derecho en la derrota de los Pacers en el séptimo juego contra Oklahoma City en las Finales de la NBA.

Detroit superó a Indiana 36-23 en el segundo cuarto para una ventaja de 71-55. Los Pistons lanzaron un 58.5% desde el campo en la mitad, acertando siete de 14 triples.

Los Pistons lideraban 101-88 después de tres cuartos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes