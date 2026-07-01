Los Nacionales vencen 10-2 a los Medias Rojas y se quedan con la serie en Fenway

James Woods conectó un jonrón de tres carreras, el 22do de la temporada; el venezolano Andrés Chaparro y Nasim Nuñez pegaron cada uno el primero de sus carreras, y los Nacionales de Washington vencieron 10-2 a los Medias Rojas de Boston la tarde del miércoles en un sofocante Fenway Park para quedarse con la serie.

El de Chaparro fue un cuadrangular de dos carreras, y Luis García Jr. añadió un sencillo de dos carreras como bateador emergente, mientras los Nacionales reaccionaron para cerrar una gira de 4-2 tras perder el primer juego de la serie el lunes.

Boston cerró una estadía en casa de 5-2 después de barrer una serie de cuatro juegos contra los Yankees.

La temperatura era de 35 grados Celcius en el primer lanzamiento del juego. La mayor parte de los asientos de la sección baja y de las gradas bajo el sol estaban vacíos, salvo por un numeroso grupo con el lema “Tarps Off” en el jardín derecho, para la octava entrada.

El juego no tuvo ninguna continuación de lo ocurrido el martes, cuando se vaciaron las bancas y los bullpens después de que el abridor de los Nacionales, Cade Cavalli, le gritó “Siéntate, chico” al venezolano Willson Contreras, de Boston, tras poncharlo. Cavalli se disculpó antes del juego del miércoles.

Woods disparó el jonrón apenas por encima del Monstruo Verde, para poner la pizarra 10-0 en la séptima.

Andrew Alvarez (2-1) lanzó 4 2/3 entradas de relevo sin permitir carreras, con dos imparables admitidos, después de que el abridor Brad Lord consiguió los primeros siete outs.

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