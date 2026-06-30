Los Mellizos resisten una remontada tardía de los Astros y ganan 5-4

Royce Lewis y Victor Caratini conectaron jonrones consecutivos, Zebby Matthews lanzó siete entradas económicas y los Mellizos de Minnesota contuvieron una remontada tardía de los Astros de Houston para imponerse 5-4 la noche del lunes.

Josh Bell disparó un cuadrangular de dos carreras por los Mellizos, que ganaban 5-1 antes de que Travis Adams permitiera un jonrón de dos carreras a Taylor Trammell con dos outs en la novena.

El venezolano Yoendrys Gómez entró y de inmediato permitió el segundo jonrón del juego de Cam Smith antes de retirar a Joey Loperfido con un rodado para su noveno salvamento.

Houston había ganado cinco de seis.

Matthews (4-5) limitó a los Astros a una carrera y cuatro imparables, ponchó a siete y dio una base por bolas.

Peter Lambert (6-5) mantuvo a Minnesota sin hits hasta que Lewis y el venezolano Caratini se volaron la barda en la cuarta. El batazo de Bell puso la pizarra 4-1 en la sexta, y Kody Clemens añadió un rodado productor de carrera en la séptima.

Lambert permitió cuatro carreras y cinco hits en 5 2/3 entradas. Había ganado cuatro decisiones consecutivas.

Smith jaló un slider colgado hacia las vías del tren por encima del jardín izquierdo para un jonrón solitario en la quinta.

El relevista de los Astros dominicano Miguel Ullola debutó en las Grandes Ligas y ponchó a cuatro en dos entradas sin permitir carreras.

Houston regresó a casa tras una gira de 5-2 y llegó al lunes con el mejor registro de la Liga Americana en junio, 15-10.

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