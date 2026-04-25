Los Medias Rojas de Boston despiden al mánager Alex Cora

Los Medias Rojas de Boston despidieron al mánager Alex Cora, quien los condujo al campeonato de la Serie Mundial de 2018.

El equipo hizo el anuncio el domingo después de una victoria por 17-1 sobre los Orioles de Baltimore que puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas —incluida una barrida de tres juegos en Fenway Park por parte del acérrimo rival, los Yankees de Nueva York.

Los Medias Rojas tienen marca de 10-17 esta temporada y están en el último lugar de la División Este de la Liga Americana.

El equipo indicó que también se separará de cinco integrantes del cuerpo técnico.

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