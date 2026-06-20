Los goles de Undav llevan a Alemania a la segunda ronda del Mundial al vencer 2-1 a Costa de Marfil

De la mano del doblete de Deniz Undav tras ingresar como suplente en la segunda mitad, Alemania le dio la vuelta al marcador y derrotó el sábado 2-1 a Costa de Marfil para asegurar su boleto en los dieciseisavos de final del Mundial.

A cuatro minutos del tiempo añadido, Undav recibió un pase de Felix Nmecha frente al arco y lo clavó por encima del guardameta marfileño Yahia Fofana, para setenciar la victoria alemana.

El primer gol de Undav en el partido llegó tras un pase en profundidad de Nadiem Amiri que el delantero Kai Havertz dejó pasar. La pelota alcanzó el botín de Undav, quien lo depositó en el fondo de la red a los 68 minutos. Tanto Amiri como Undav habían ingresado como suplentes ocho minutos antes.

Alemania, la cuatro veces campeona, se sacó de encima el peso de sus prematuras eliminaciones en la fase de grupos en 2018 y 2022. No ganaban dos partidos consecutivos en un Mundial desde su consagración en la copa de 2014 en Brasil.

Costa de Marfil, en tanto, tendrá que esperar para certificar su primera aparición en la ronda de eliminación directa desde el Grupo E.

En el otro partido de la llave, Ecuador enfrentaba más tarde a Curazao en Kansas City.

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Lexie Linderman es estudiante de periodismo en Penn State.

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