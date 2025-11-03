Los Bravos de Atlanta contratan a Walt Weiss como su nuevo manager, sucediendo a Brian Snitker
Los Bravos de Atlanta contrataron a Walt Weiss el lunes como su nuevo manager, promoviendo desde dentro para suceder al ganador de la Serie Mundial de 2021, Brian Snitker.
Weiss ha sido el coach de banca de los Bravos desde 2018 y formó parte del equipo de Snitker hace cuatro años cuando ganaron el cuarto campeonato en la historia de la franquicia. Snitker también fue una contratación interna, proveniente de Triple-A en 2016, cuando reemplazó a Fredi González a mitad de temporada y luego obtuvo el puesto de tiempo completo al año siguiente.
Este es el segundo trabajo de Weiss como manager en las Grandes Ligas después de cuatro temporadas con los Rockies de Colorado (2013-16). Weiss terminó su carrera como jugador siendo campocorto con Atlanta desde 1998 hasta 2000.
Snitker, quien cumplió 70 años el mes pasado, anunció a principios de octubre que no regresaría para un undécimo año con el club. El gerente general Alex Anthopoulos dijo en ese momento que no tenía una lista de candidatos, pero quería moverse rápidamente para hacer una contratación.