Los 22 puntos de Mamukelashvili dan a Raptors triunfo ante Blazers, que ven rota buena racha

RAPTORS-TRAIL BLAZERS
RAPTORS-TRAIL BLAZERS (AP)

Sandro Mamukelashvili anotó 22 puntos y Brandon Ingram agregó 20 para ayudar a que los Raptors de Toronto derrotaran el viernes 110-98 a los Trail Blazers de Portland.

Los Raptors tomaron una ventaja de incluso 13 unidades y dominaron la mayor parte del encuentro a pesar de ser superados desde la línea de tres puntos (39-27) y perder la batalla de pérdidas de balón (16-13).

Portland jugó sin su estrella Deni Avdija, quien se perdió el partido debido a una distensión lumbar.

Jrue Holiday y Shaedon Sharpe anotaron cada uno 21 puntos en la derrota, que rompió la racha de cuatro triunfos consecutivos de Portland.

Toronto, que ha ganado tres duelos seguidos, ganaba por 76-74 al entrar en el último cuarto.

Holiday empató el partido a 76 en la primera posesión de Portland del cuarto periodo. Donovan Clingan brevemente le dio a Portland una ventaja de 78-76 antes de que los Raptors encestaran triples consecutivos para poner el marcador 82-78. Una clavada de Scottie Barnes extendió la ventaja a 84-78 con 9:58 restantes.

Holiday anotó nueve de los primeros 11 puntos de Portland en el último cuarto, pero los Raptors los mantuvieron a raya con un ataque equilibrado.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

