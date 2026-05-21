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Lions firman al linebacker All-Pro Jack Campbell por 4 años más

LIONS CAMPBELL
LIONS CAMPBELL (AP)

Los Lions de Detroit firmaron al linebacker All-Pro Jack Campbell el jueves con una extensión de contrato por cuatro años que se extiende hasta la temporada 2030.

Los Lions aseguraron a Campbell después de rechazar el mes pasado su opción de quinto año para la temporada 2027, cuando ejercieron la opción del corredor Pro Bowl Jahmyr Gibbs.

Detroit seleccionó a ambos jugadores en la primera ronda en 2023 y han ayudado a la franquicia a ganar 36 partidos, dos títulos de la NFC Norte y a llegar a un juego por el campeonato de conferencia.

En su tercera temporada en la NFL, Campbell fue elegido All-Pro y Pro Bowl después de convertirse en el primer jugador de la NFL en siete años en registrar más de 150 tacleadas y al menos cinco capturas y tres balones sueltos forzados. Los Lions seleccionaron a Campbell con la 18.ª elección en 2023 y el exastro de Iowa ha jugado en todos los partidos durante su carrera.

Los Lions intentan recuperarse de una temporada de 9-8 que quedó por debajo de los playoffs y de las expectativas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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