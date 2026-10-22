Lillard vuelve con 25 puntos y Morant debuta con Blazers, que aplastan a Suns 124-83

Damian Lillard anotó 25 puntos en su primer partido de temporada regular desde que volvió a los Trail Blazers, y Portland apaleó el miércoles 124-83 a los Suns de Phoenix en el inicio de la campaña.

Ja Morant, incorporación para esta temporada, aportó 14 puntos y ocho asistencias por los Blazers, que se despegaron con una ventaja de 21-0 y llegaron a ostentar una delantera de hasta 52 puntos. Toumani Camara sumó 18 puntos.

Devin Booker, que inicia su 12.ª temporada en la NBA con los Suns, terminó con 23 unidades.

Lillard disputó sus primeras 11 temporadas en la NBA con los Blazers antes de jugar dos campañas con los Bucks de Milwaukee. Volvió a los Blazers en el verano de 2025, pero la temporada pasada la pasó rehabilitándose de una rotura del tendón de Aquiles.

Lillard se incorpora a unos Blazers que la temporada pasada pusieron fin a una sequía de cinco años sin playoffs. Pero el brasileño Tiago Splitter, quien asumió como entrenador tras el arresto de Chauncey Billups por un presunto esquema de apuestas, se marchó a los Bulls de Chicago y los Blazers contrataron a Micah Nori, asistente de los Timberwolves.

Los Blazers también traspasaron a Jerami Grant y Kris Murray a los Grizzlies de Memphis a cambio de Morant.

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