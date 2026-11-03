Liga de Campeones: Sporting vence 1-0 a Shakhtar al día siguiente de sacar a su técnico

El Sporting de Lisboa obtuvo su tercera victoria en cuatro partidos de la Liga de Campeones, imponiéndose el martes 1-0 ante Shakhtar Donetsk al día siguiente de anunciar la salida de su técnico Rui Borges.

Bajo el mando de Tiago Fernandes, entrenador de su filial, el gigante portugués se ubica en la parte alta de la clasificación en la fase de liga de la Champions, pero se ha rezagado en el torneo domésticos.

El volante italiano Issa Doumbia anotó el gol de la victoria a los 59 minutos en Stamford Bridge, el estadio de Londres que alberga los partidos de local del equipo ucraniano para sus compromisos europeos.

En tanto, el volante ruso Aleksey Batrakov firmó un doblete en rápida sucesión para darle al Galatasaray turco el triunfo 2-0 contra el visitante Stuttgart.

Batrakov abrió el marcador a los 12 minutos en el RAMS Park y volvió a anotar tres minutos después.

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