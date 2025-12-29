Leonard impone récord personal con 55 puntos en triunfo de Clippers 112-99 sobre los Pistons

Kawhi Leonard anotó un récord personal de 55 puntos, James Harden agregó 28 y los Clippers de Los Ángeles extendieron su racha de victorias a un máximo de la temporada de cuatro juegos con un triunfo de 112-99 sobre los Pistons de Detroit la noche del domingo.

Leonard acertó 17 de 26 tiros de campo, incluyendo cinco de diez desde la línea de tres puntos, y convirtió 16 de 17 tiros libres, con su único error del juego siendo un tiro errado desde la línea en el tercer cuarto que terminó con su racha de 64 aciertos consecutivos, todos este mes. Anotó 26 de sus puntos en el tercer cuarto.

Nicolas Batum anotó 12 puntos, mientras que Leonard añadió 11 rebotes y cinco robos para Los Ángeles, que había perdido diez de 11 juegos antes de su racha de cuatro victorias.

Los veteranos Clippers llevaron las cosas al extremo con tres titulares en Harden, Batum y Brook Lopez de 36 años o más. Los cinco titulares estaban en sus 30, con Kris Dunn (31) y Leonard (34).

Cade Cunningham terminó con 27 puntos para los Pistons, líderes de la Conferencia Este, después de no anotar en la primera mitad debido a problemas de faltas. Jalen Duren tuvo 18 unidades y 14 rebotes, y Jaden Ivey agregó 11 tantos para Detroit, que perdió juegos consecutivos por solo la segunda vez.

Jugando sin el centro Ivica Zubac por tercer juego seguido, Los Ángeles fue todo negocio desde el principio. La primera ventaja de dos dígitos de los Clippers llegó cuatro minutos después del inicio del partido con un triple de Harden que puso el marcador 16-6.

Los Clippers lideraron por hasta 20 puntos en la primera mitad cuando Leonard anotó 25. Los Pistons se acercaron a nueve en dos ocasiones en el tercer cuarto antes de una racha de 16-5 que le dio a los Clippers otra ventaja de 20 unidades, 81-61, con un triple de Leonard.

Leonard se convirtió en el segundo jugador en la historia de la franquicia en anotar al menos 40 puntos en juegos consecutivos en casa, uniéndose a Bob McAdoo.

