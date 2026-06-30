LeBron no volverá con los Lakers, pero jugará una 24ta temporada con otro equipo, según fuente AP
LeBron James no regresará con los Lakers de Los Ángeles y planea jugar en otro equipo de la NBA una 24.ª temporada, con lo que continuará ampliando su récord, confirmó el martes una persona con conocimiento de esos planes.
La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque James no había revelado esa decisión públicamente. ESPN, citando al agente de James desde hace mucho tiempo y director ejecutivo de Klutch Sports, Rich Paul, informó primero sobre los planes de James.
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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
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