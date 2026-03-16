Las Grandes Ligas suspenden 80 juegos al jardinero dominicano de los Filis Johan Rojas por dopaje

El jardinero dominicano de los Filis de Filadelfia Johan Rojas fue suspendido por los primeros 80 juegos de la temporada por las Grandes Ligas de Béisbol el lunes, tras dar positivo por la sustancia para mejorar el rendimiento Boldenona.

El anuncio de la suspensión de Rojas se produjo después de que un árbitro independiente, Martin F. Scheinman, rechazara una queja presentada por la asociación de jugadores que apelaba la sanción disciplinaria.

Salvo que haya suspensiones por lluvia, Rojas sería elegible para jugar con los Filis el 25 de junio. Perdería 395.305 dólares de salario de su contrato, que le paga a una tasa de 803.500 dólares mientras está en las Grandes Ligas y de 321.826 dólares mientras está en las menores. Si no hay aplazamientos, la suspensión abarcaría 92 días de la temporada de 187 días.

No es elegible para jugar en la postemporada de 2026.

Rojas, de 25 años, bateó para .224 con un jonrón, 18 carreras impulsadas y 12 bases robadas con los Filis la temporada pasada. Fue enviado a Triple-A Lehigh Valley el 1 de agosto y no jugó para Filadelfia durante el resto de la temporada. Rojas se fue de 15-3 con una carrera impulsada para los Filis durante los entrenamientos de primavera de este año.

Tiene un promedio de por vida de .252 con seis cuadrangulares, 73 carreras impulsadas y 51 bases robadas en 250 juegos.

Rojas estaba previsto para integrar el roster de la República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol, pero fue dado de baja antes del torneo.

Es el sexto jugador sancionado este año por una infracción de drogas, el tercero bajo el acuerdo de las Grandes Ligas.

El jardinero de Atlanta, Jurickson Profar, fue suspendido por toda la temporada el 3 de marzo después de dar positivo por testosterona exógena y sus metabolitos. El resultado adverso fue la segunda infracción de Profar bajo las reglas antidopaje.

El jardinero agente libre Max Kepler recibió una sanción de 80 juegos el 9 de enero tras dar positivo por Epitrenbolona.

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