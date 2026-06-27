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Langeliers corona 5to inning de 7 carreras y los Athletics vencen a los Angels

ATLÉTICOS-ANGELINOS
ATLÉTICOS-ANGELINOS (AP)

Shea Langeliers coronó una remontada de siete carreras en la quinta entrada con el sexto sencillo consecutivo de los Atléticos, respaldando a J.T. Ginn en una victoria por 9-3 sobre los Angelinos la noche del viernes, después de que Los Ángeles despidiera al gerente general Perry Minasian.

Ginn (6-4) permitió tres carreras y ocho hits, ponchó a cinco y dio una base por bolas, para aportar un impulso muy necesario a un cuerpo de lanzadores que en junio registró los peores números de las Grandes Ligas, con una efectividad de 6,14 y 44 jonrones permitidos.

Los Angelinos, últimos en la clasificación, nombraron al exgerente general de los Cardinals John Mozeliak como gerente general interino y consultor de operaciones de béisbol.

El abridor de los Angelinos, Walbert Ureña (5-6), estuvo perfecto durante cuatro entradas, al iniciar el juego con 15 lanzamientos consecutivos en strike y necesitar apenas 36 pitcheos —31 strikes— para retirar a sus primeros 12 bateadores.

El sencillo productor de Donovan Walton había puesto a los Angels al frente en la cuarta.

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Jo Adell conectó un jonrón de dos carreras en la quinta.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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