Lando Norris de McLaren gana su primer título de F1 tras terminar tercero en el GP de Abu Dabi

El piloto de McLaren, Lando Norris, conquistó su primer título de Fórmula 1 el domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, que cerró la temporada.

El piloto de Red Bull y campeón defensor, Max Verstappen, ganó la carrera y Norris terminó tercero detrás de su compañero de equipo de McLaren, Oscar Piastri, que fue segundo. Esto le permitió a Norris terminar dos puntos por delante de Verstappen en la clasificación de la temporada.

Piastri también estaba en la contienda por su primer título de F1 y terminó tercero en la clasificación, 13 puntos detrás de Norris.

Norris, de 26 años, se convirtió en el primer campeón británico desde Lewis Hamilton en 2020, y también impidió que Verstappen lograra un quinto título consecutivo.

Norris llegó a la última carrera de la temporada en una pelea a tres vías y con 12 puntos de ventaja sobre Verstappen y 16 sobre Piastri.

Verstappen se quedó el sábado con la pole para Red Bull, seguido de Norris compartiendo la primera fila y su compañero de equipo de McLaren, Piastri, tercero en la parrilla.

Para que Verstappen ganara el campeonato necesitaba que Norris fuera cuarto o más abajo y Norris tenía que terminar fuera de los cinco primeros si Piastri ganaba.

