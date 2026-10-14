Lamine Yamal roba protagonismo con una 'semi rabona' en triunfo del Barça en Champions

Anthony Gordon firmó el tercer gol del Barcelona en la victoria del equipo en la Liga de Campeones sobre Galatasaray, pero Lamine Yamal fue quien más elogios se llevó tras un exquisito regate que gestó el tanto el martes.

Lamine recibió un pase justo fuera del área por el costado derecho y, con un amague condujo el balón hasta la línea de banda. Luego se inventó una ingeniosa finta de rabona para superar a su marcador y asistir a Gordon dentro del área chica para el gol a los 53 minutos en la victoria 4-1 del equipo, remontando el marcador.

En la rabona, el jugador balancea la pierna con la que golpea por detrás de la pierna de apoyo, por lo general para centrar o rematar a portería. Lamine, sin embargo, usó el gesto para regatear al defensor: llevó la pierna izquierda por detrás de la derecha para tocar el balón hacia su rival y, antes de que este reaccionara, lo recuperó para sí con el pie izquierdo.

El defensor de Galatasaray Eren Elmali pareció quedarse congelado por un instante, incapaz de reaccionar con la rapidez suficiente para impedir que Lamine lo superara por la línea de banda y diera el pase a Gordon.

Yamal calificó la jugada como una “casi rabona”.

"Últimamente veía mucho que los defensas rivales, siempre que llego a línea de fondo, se tiraban al suelo. Entonces veía la oportunidad y que me podía salir. Es más bonito y me ha salido efectivo, y estoy muy contento”, explicó Lamine en una entrevista posterior al partido con CBS Sports.

En su charla con Thierry Henry, uno de los comentaristas de CBS, Lamine señaló que “siempre intento utilizar las fintas para coger espacio”.

"Tú lo sabes muy bien, que los defensas siempre intentan acercarse a ti y todo lo que sean fintas para coger espacio, pues nos dan la vida”, añadió.

Tras el gol de Gordon, un grupo de jugadores fue a celebrar con el delantero inglés y otro grupo se dirigió directamente hacia Yamal, de 19 años, para abrazarlo.

“Siempre te sorprende”, dijo el volante azulgrana Rodri Hernández.

Lamine, quien salió campeón del Mundial con España junto a Rodri este verano, sumó 12 goles y 10 asistencias en 14 partidos con club y selección esta temporada.

Se cree que el nombre rabona está vinculado a la expresión española que significa “hacer novillos”, ya que el jugador golpea el balón con las piernas cruzadas, como si una pierna intentara esconderse detrás de la otra.

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