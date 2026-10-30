La número 1 Rybakina se retira de cuartos en Tokio por "leve lesión" no revelada

La máxima cabeza de serie Elena Rybakina se retiró el viernes de su partido de cuartos de final del Abierto Pan Pacific debido a una lesión no revelada.

Rybakina se paró en la cancha de tenis en Tokio y les dio la noticia a los espectadores. Comentó que había estado lidiando durante varios días “con una leve lesión” y que necesitaba estar lista para las Finales de la WTA del próximo mes en Indian Wells. “Espero verlos a todos el próximo año”, concluyó.

La canadiense Leylah Fernández avanzó por incomparecencia.

Rybakina se aseguró el ranking número 1 de fin de año con su victoria en octavos de final el jueves.

En otros cuartos de final, la rusa tercera preclasificada Diana Shnaider se recuperó para vencer 2-6, 7-6 (5), 6-4 a la filipina Alexandra Eala (8).

Shnaider enfrentará a continuación a la adolescente eslovaca Mia Pohankova, quien derrotó 7-6 (3), 6-3 a la estadounidense Alycia Parks. Pohankova cumplió 18 años la semana pasada e ingresó al torneo mediante una invitación de los organizadores.

La otra semifinal enfrenta a Fernández con la uzbelka Kamilla Rakhimova, quien venció a la australiana Maya Joint por 7-5, 5-7, 6-1.

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