La llegada de LeBron a Filadelfia convierte a los 76ers en favoritos de las apuestas en el Este

LeBron James podría haber cambiado el equilibrio de poder en la Conferencia Este —y quizá en la NBA— cuando puso fin a ocho temporadas con los Lakers de Los Ángeles para firmar con Filadelfia.

Los 76ers ahora son los favoritos en las apuestas —con probabilidades de 8-1 a 9-1— en el Este para ganarlo todo, incluso por delante de los Knicks de Nueva York, campeones vigentes de la NBA.

“Soy fan de los Sixers, así que yo mismo estaba muy emocionado por esto. Por mucho, es nuestro equipo con más apuestas; por mucho, nuestra mayor exposición (entre los equipos contendientes)”, comentó Christian Cipollini, operador de BetMGM Sportsbook, sobre la llegada del Rey James a Filadelfia.

Cuánto le queda a James a los 41 años será una gran incógnita cuando la temporada de la NBA se inaugure el martes, pero la campaña pasada en Los Ángeles se mantuvo entre los mejores jugadores de la liga.

Y no es la única razón para el optimismo en Filadelfia. Los Sixers también incorporaron a Jaylen Brown en un canje estelar con Boston.

Pero la salud de Joel Embiid podría asestar un golpe importante a cualquier plan de campeonato. El siete veces All-Star ha disputado menos de 40 partidos en cada una de las últimas tres temporadas.

“Creo que se trata más de Embiid, de mantenerlo entero; eso va a ser la clave para ellos más que LeBron”, indicó Bruce Marshall, veterano analista de apuestas. “Todo pasa, en cierto modo, por él, y eso ha sido difícil para Filadelfia”.

¿Qué pasa con los campeones?

Jalen Brunson y los Knicks desafiaron las probabilidades para ganar el título la temporada pasada, y tendrán que hacerlo otra vez si quieren repetir.

Salvo en DraftKings Sportsbook, donde tienen 9-1 junto con los Sixers entre los equipos del Este para ganar el título, los Knicks se ubican apenas detrás de Filadelfia en BetMGM (10-1) y Caesars Sportsbook (9-1).

Thunder y Spurs, otra vez los favoritos

San Antonio y Oklahoma City son cofavoritos en BetMGM (+260) y DraftKings (+270), con los Spurs en +270, apenas un poco por delante del Thunder en +280 en Caesars.

Ambos equipos estaban en posiciones similares al final de la temporada pasada. Shai Gilgeous-Alexander y el Thunder buscan repetir y los jóvenes Spurs, liderados por Victor Wembanyama, jugando tan bien como cualquier equipo de la liga.

Los Spurs vencieron al Thunder en siete partidos para avanzar a las Finales de la NBA antes de perder en cinco juegos ante los Knicks.

“Los Spurs parecen ser probablemente el equipo a vencer en el Oeste. Así que creo que por ahí va la cosa, y podría ser así durante un tiempo”, señaló Marshall.

La Conferencia Este podría ser más profunda

Aunque la Conferencia Oeste ha sido durante mucho tiempo la mejor y más profunda de la NBA, los tiempos podrían estar cambiando, incluso con los dos favoritos en ese lado del cuadro.

Después de los Spurs y Thunder, los siguientes cinco equipos —dependiendo de la casa de apuestas— están en el Este.

“Fuera de los dos mejores equipos, creo que el Este tiene quizá más candidatos viables”, indicó David Lieberman, encargado de apuestas de la NBA de Caesars. “Es casi como si pudieras anotar prácticamente a los 11 equipos que entran a los playoffs quizá en ambas conferencias. Pero dado que ya no hay incentivos para ‘tanking’, podría haber un par de equipos sorpresa que se metan en una de las conferencias”.

Cuidado con el... ¿Jazz?

Pocos esperan que Utah sea un verdadero contendiente esta temporada, pero hay optimismo de que el Jazz podría estar de regreso en el camino correcto con recientes selecciones altas del draft, Ace Bailey y Darryn Peterson, y un núcleo que incluye a Lauri Markkanen y Keyonte George.

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