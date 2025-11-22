La FIA repara tapa suelta de alcantarilla tras interrumpir práctica del Gran Premio de Las Vegas

Un defecto en una tapa de alcantarilla, que no cerraba adecuadamente y que interrumpió dos veces las sesiones de práctica del jueves en el Gran Premio de Las Vegas fue reparado mediante una soldadura para evitar problemas futuros antes de la carrera del sábado por la noche, informó el organismo rector de la Fórmula uno.

Todas las demás tapas en la pista de 3,85 millas (6,20 km) que se encuentra en partes de la famosa avenida principal de Las Vegas también fueron revisadas y 14 recibieron soldadura adicional, informó la FIA.

Otra sesión de práctica estaba programada para el viernes. La clasificación se llevaría a cabo más tarde.

La primera práctica del jueves transcurrió sin percances. Charles Leclerc de Ferrari lideró la sesión.

Los problemas surgieron con unos 20 minutos restantes en la segunda sesión, cuando un comisario informó de una posible tapa de alcantarilla suelta cerca de la 17ma curva.

La FIA izó la bandera roja en la práctica porque el control de carrera no pudo encontrar imágenes de video para determinar si había un problema. La bandera roja permitió al personal de control de carrera examinar físicamente el sitio.

La práctica se reanudó y los inspectores del sitio informaron que la tapa se movía cuando los autos pasaban sobre ella. La bandera roja fue mostrada nuevamente, lo que puso fin a la sesión.

La carrera inaugural en 2023 fue interrumpida apenas nueve minutos después de la primera sesión de práctica cuando una tapa suelta dañó la parte inferior del auto de Carlos Sainz Jr. Se requirieron más de dos horas para arreglar la alcantarilla e inspeccionar todo el circuito.

