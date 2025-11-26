La esquiadora Federica Brignone vuelve a entrenar ocho meses después de sufrir una grave lesión

Federica Brignone volvió a entrenar el miércoles por primera vez sobre la nieve desde que se fracturó varios huesos de la pierna izquierda hace casi ocho meses.

Aún está por verse si la campeona de la Copa del Mundo de esquí podrá competir por la anfitriona Italia en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina de febrero.

Brignone completó algunas bajadas con esquís que no son de competencia en Cervinia, informó la Federación Italiana de Deportes de Invierno.

Brignone se lesionó el 3 de abril en un accidente en el eslalon gigante durante el campeonato italiano, lo que significa que no ha tenido actividad sobre nieve durante 237 días.

También ganó los títulos de la Copa del Mundo de descenso y eslalon gigante la temporada pasada. También fue segunda en la clasificación del Super-G.

El esquí alpino femenino de los Juegos Olímpicos se llevará a cabo del 6 al 22 de febrero en Cortina d'Ampezzo.

