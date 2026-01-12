Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

La cancha resbaladiza llevará a Bulls y Heat a una racha de cuatro juegos en cinco días

HEAT-BULLS
HEAT-BULLS (AP)

Chicago y Miami comenzarán un tramo de cuatro juegos en cinco días a finales de este mes para compensar el problema de la cancha resbaladiza que obligó a posponer un enfrentamiento programado entre los clubes la semana pasada.

Y la solución también significa que los Bulls y el Heat jugarán tres partidos consecutivos entre sí.

La NBA dijo el lunes que el partido de Miami en Chicago que estaba programado para jugarse el jueves ahora tendrá lugar el 29 de enero. Se suponía que los Bulls visitarían Miami para los partidos del 30 de enero y el uno de febrero; esos juegos ahora serán el 31 de enero y el uno de febrero.

Chicago juega en Indiana el 28 de enero, la noche antes de su ahora reprogramado juego en casa contra Miami.

El Heat recibe a Orlando el 28 de enero, y luego comienza la serie de tres juegos contra los Bulls la noche siguiente.

Relacionados

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in