La cancha resbaladiza llevará a Bulls y Heat a una racha de cuatro juegos en cinco días

Chicago y Miami comenzarán un tramo de cuatro juegos en cinco días a finales de este mes para compensar el problema de la cancha resbaladiza que obligó a posponer un enfrentamiento programado entre los clubes la semana pasada.

Y la solución también significa que los Bulls y el Heat jugarán tres partidos consecutivos entre sí.

La NBA dijo el lunes que el partido de Miami en Chicago que estaba programado para jugarse el jueves ahora tendrá lugar el 29 de enero. Se suponía que los Bulls visitarían Miami para los partidos del 30 de enero y el uno de febrero; esos juegos ahora serán el 31 de enero y el uno de febrero.

Chicago juega en Indiana el 28 de enero, la noche antes de su ahora reprogramado juego en casa contra Miami.

El Heat recibe a Orlando el 28 de enero, y luego comienza la serie de tres juegos contra los Bulls la noche siguiente.

