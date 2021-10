No es culpa de Kyrie Irving que algunas personas no puedan controlarse, pero debería hablar antes de que se convierta en un problema mayor para él.

El domingo, la violencia estalló cuando una multitud de personas antivacunas, irrumpió en el Barclays Center de Brooklyn en apoyo de la estrella de los Brooklyn Nets que se niega a recibir la vacunacovid, lo que deja a la organización "sin otra opción" que eliminarlo de la lista activa. . Cientos de personas se reunieron fuera de la arena del equipo para gritar "No hay mandato de vacuna" y gritar "pasaportes nazis". Y destacando la diversidad, entre la multitud de personas antivacunas, las banderas ondeadas en el mitin iban desde "No me pises" , hasta aquellos que apoyan el movimiento Black Lives Matter. Donde las cosas pasaron de ser tontas a peligrosas se puede ver en un video capturado en Twitter que muestra al personal de seguridad luchando por contener a la multitud que intenta abrirse camino a través de la puerta principal del Barclays Center.

Un portavoz de los Nets confirmó que el Barclays Center se cerró brevemente para despejar a los manifestantes y garantizar que solo los invitados con boleto ingresaran al edificio. El juego comenzó a tiempo, señaló el portavoz. Y los esfuerzos de los manifestantes, aunque llaman la atención, no les darán el resultado deseado. A principios de este mes, el gerente general de los Nets, Sean Marks, dijo que Irving no jugaría ni practicaría hasta que "sea elegible para ser un participante completo".

El mismo Irving no ha dicho mucho sobre su postura antivacuna fuera de él de "hacer lo que es mejor para mí".

"Conozco las consecuencias aquí y si eso significa que soy juzgado y demonizado por eso, eso es exactamente lo que es", agregó. Irving no ha dicho nada específicamente sobre la protesta.

En esta etapa de la pandemia, personalmente no tengo fuerzas para discutir con una persona antivacuna. A estas alturas, muchos de nosotros, las personas vacunadas, claramente no estamos caminando con un microchip saliendo de nuestros brazos o con dedos extra, o cualquier otra teoría de conspiración ridícula que domine actualmente. Si los no vacunados no se han dado cuenta a estas alturas de que no se trata de una treta infame, es posible que no haya forma de convencerlos. Por eso me encantan los mandatos de vacunas.

Las vacunas no son en realidad una elección individual, por supuesto. En realidad, vivimos en una sociedad en la que tenemos que cumplir con las leyes y reglas porque eso es lo que significa no vivir solo en el planeta. Entonces, si Irving quiere sentarse en su isla, déjelo.

Kyrie Irving tiene todo el derecho a creer lo que probablemente escuchó sobre la vacuna en un enlace de YouTube y enfrentar las consecuencias. Sin embargo, tal vez sea hora de pensar menos en lo que es mejor para él individualmente y tal vez en lo que es mejor para todos los demás.

Por lo general, no soy del tipo que se pone del lado de la gerencia sobre un jugador, pero en este caso, creo que tal vez Irving debería revisar lo que dijo su gerente general Sean Marks: “Kyrie ha dejado en claro que tiene una opción en este asunto y es en última instancia, dependerá de él lo que decida. Respetamos el hecho de que él tiene una opción y puede hacer su propio derecho a elegir. En este momento, lo mejor para la organización es el camino que estamos tomando, y no quiero hablar por Kyrie. En el momento adecuado, estoy seguro de que abordará sus sentimientos y cuál puede ser el camino para él".

A través de mucho silencio, Irving permitió que las figuras de los medios conservadores se apoderaran de su mensaje percibido y difundieran información errónea. El resultado final es la violencia y aunque eso de nuevo, no es culpa de Irving, sin embargo, ha visto que su nombre y su postura se utilizan para justificarlo. Ahora muchos le piden que haga lo que sea necesario: hablar, si no es por la vacuna, al menos para pedir que la gente no se ponga violenta por un atleta millonario que elige hacer un sacrificio que puede permitirse hacer.