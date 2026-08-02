Kyle Freeland domina con 8 ponches en su primer juego completo y Rockies barren a Reales

Kyle Freeland permitió una carrera y ponchó a ocho en el primer juego completo de su carrera, Jake McCarthy conectó un jonrón de tres carreras y los Rockies de Colorado vencieron 8-1 a los Reales de Kansas City el domingo para completar la barrida de una serie de tres juegos.

La temperatura de 37 grados Celcius al momento del primer lanzamiento convirtió el encuentro en el segundo juego más caluroso en casa en la historia de la franquicia de los Rockies, solo por detrás de uno de 37,8 grados ante los Nacionales de Washington el 25 de junio de 2012.

Freeland (3-10) ganó apenas por segunda vez en sus últimas 18 aperturas. El veterano zurdo de Colorado había permitido 19 carreras limpias en 22 1/3 entradas en sus cuatro aperturas anteriores. Fue el primer juego completo de los Rockies desde 2022.

Brett Sullivan impulsó dos carreras y conectó dos dobles, y el novato Cole Carrigg igualó su máximo de carrera con tres imparables para Colorado, que superó a los Reales en la serie por una pizarra global de 23-8.

El cuadrangular de McCarthy fue el 11mo de la temporada y ahora suma 34 carreras impulsadas en sus últimos 26 juegos.

Los Reales fueron barridos por novena vez esta temporada, la mayor cantidad de cualquier equipo en las Grandes Ligas. Han perdido cinco de sus últimos seis juegos.

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