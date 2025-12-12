Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Kuzma y Portis conducen a Bucks a victoria sin el lesionado Antetokounmpo, 116-101 sobre Celtics

AP Noticias
Jueves, 11 de diciembre de 2025 23:11 EST
CELTICS-BUCKS
CELTICS-BUCKS (AP)

Kyle Kuzma anotó 31 puntos, su mayor cifra de la campaña, mientras que Bobby Portis agregó 27 unidades y diez rebotes por los Bucks de Milwaukee, quienes se recuperaron en la segunda mitad para derrotar el jueves 116-101 a los Celtics de Boston pese a jugar sin su astro lesionado Giannis Antetokounmpo.

Portis encestó un par de triples desde la esquina izquierda en el cuarto periodo, abierto por Milwaukee con una racha de 8-2 para ponerse al frente 95-82. Otro triple de Portis puso a los Bucks arriba 106-89 con 6:49 minutos restantes.

Portis acertó 11 de 13 tiros, incluyendo cinco de seis desde más allá del arco, en 26 minutos. Kevin Porter Jr. contabilizó 18 puntos, diez rebotes y 13 asistencias.

Jaylen Brown anotó 30 puntos y Jordan Walsh agregó 20 a la causa de los Celtics, cuya racha de cinco victorias consecutivas terminó.

Milwaukee mejoró a 2-7 esta temporada sin Antetokounmpo, quien se perdió su tercer encuentro consecutivo debido a una distensión en la pantorrilla derecha. Se espera que el astro griego, quien promedia 28,9 puntos y 10,1 rebotes, se pierda de dos a cuatro semanas.

Relacionados

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in