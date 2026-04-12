Kurtz conecta su 1er jonrón de la temporada y los Athletics barren a Mets, 1-0

Nick Kurtz conectó su primer jonrón de la temporada, lo que llevó a la victoria el domingo de los Atléticos 1-0 para barrer la serie ante los tribulados Mets de Nueva York.

Aaron Civale (2-0) permitió cuatro hits en 5 2/3 entradas, y los Atléticos lograron su quinta victoria consecutiva. Barrieron la serie ante los Mets por primera vez, justo después de ganar una serie contra los Yankees en Nueva York por primera vez desde 2016.

Los Mets también se fueron en blanco en el primer juego de la serie la noche del viernes. Con el toletero dominicano Juan Soto en la lista de lesionados, han anotado nueve carreras durante una racha de cinco derrotas — todas en casa.

Kurtz, quien conectó 36 jonrones la temporada pasada y fue el Novato del Año de la Liga Americana, disparó un batazo de 363 pies hacia el jardín derecho ante el dominicano Freddy Peralta (1-1) en la tercera entrada.

Eso puso fin a una sequía de 48 turnos al bate sin jonronear, la más larga para Kurtz desde que pasó 58 turnos sin cuadrangular inmediatamente después de su juego de cuatro jonrones contra Houston el 25 de julio pasado.

El dominicano Elvis Alvarado hizo que el puertorriqueño Francisco Lindor bateara un rodado con un corredor en primera para cerrar la octava. Joel Kuhnel consiguió su segundo salvamento con una novena entrada perfecta en cuatro lanzamientos, lo que provocó un coro de abucheos del público en Citi Field.

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