Knicks intentan aclarar 'desinformación' sobre anillos; empleados los recibirán en un mes

Los Knicks de Nueva York intentaron aclarar lo que, según afirmaron, es “desinformación” sobre la entrega de sus anillos de campeonato, al señalar el sábado que los empleados los recibirán en aproximadamente un mes.

Madison Square Garden volvió a admitir que fue un error usar un correo electrónico sobre la selección de los anillos para capacitar al personal en ciberseguridad, aunque dijeron que le quieren “recordar a nuestros empleados que protejan nuestra propiedad intelectual no lo fue”.

Fue el segundo día consecutivo en que los campeones de la NBA respondieron a las críticas por la distribución de las joyas que ganaron tras conquistar su primer título desde 1973.

Los jugadores recibieron sus anillos la noche del martes antes de que los Knicks abrieran la temporada contra los 76ers de Filadelfia. Pero The Athletic informó en la semana que los entrenadores asistentes no recibieron los suyos.

Madison Square Garden respondió el viernes a las críticas al indicar que más de 275 empleados tenían previsto recibir anillos, con un valor superior a los 3,7 millones de dólares.

“Hay una gran cantidad de desinformación respecto a los anillos de campeonato. El plan siempre ha sido distribuir más de 275 anillos y joyería a las personas de la organización que formaron parte del éxito de la temporada pasada”, indicó el sábado un portavoz de MSG. “Como es habitual en muchos equipos, los jugadores siempre debían recibir sus anillos como parte de la ceremonia de la noche inaugural y luego todos los demás recibirán los suyos en aproximadamente 4-6 semanas”.

El reporte de The Athletic también indicó que, en septiembre, empleados de MSG recibieron un correo electrónico que decía: “Felicitaciones, su Anillo de Campeonato para Empleados ya está aquí”. Mostraba un gráfico con dos estilos de anillo que podían seleccionarse, pero quienes hacían clic en el enlace al final del correo eran obligados a asistir a una clase obligatoria de ciberseguridad.

“En cuanto al correo de phishing, el proceso de asegurar y recordar a nuestros empleados que protejan nuestra propiedad intelectual no fue un error, pero la decisión de usar el anillo para hacerlo sí lo fue, y pedimos disculpas a nuestros empleados y a los aficionados”, indicó MSG.

“Ganar el campeonato fue un gran momento para todos los neoyorquinos. Quienes eligen centrarse en lo negativo se están perdiendo la alegría que trae el logro del equipo”.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP