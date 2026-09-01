Ketel Marte vuelve a la alineación de Diamondbacks tras dos semanas de ausencia

Ketel Marte regresó al estadio el lunes y estuvo en la alineación titular de los Diamondbacks de Arizona, dos semanas después de que la inesperada ausencia del tres veces All-Star antes de un juego en Boston dejara al equipo buscando soluciones a toda prisa.

El dominicano de 32 años se disculpó con el mánager Torey Lovullo por la manera en que manejó la situación.

“En ese momento, le fallé al no presentarme”, manifestó Marte a través de un intérprete. “Esa mañana me desperté, me dolía el cuerpo y simplemente no pude reaccionar. Nadie tomó la decisión por mí. Yo fui quien tomó la decisión de no presentarme”.

Marte, de 32 años —quien figuraba como bateador designado y cuarto en el orden al bate— debería aportar más poder a la alineación mientras los Diamondbacks pelean por un puesto en los playoffs. Arizona tenía una ventaja de medio juego sobre los Padres de San Diego por el último comodín de la Liga Nacional al iniciar una importante serie de tres juegos contra los Filis de Filadelfia.

Marte bateaba para .249 con 21 jonrones y 67 carreras impulsadas esta temporada. Dijo que se dirigiría a sus compañeros antes del juego del lunes.

“Me voy a parar frente a mis compañeros como un hombre”, expresó Marte. “No quiero que ninguno de mis compañeros pase por lo que yo pasé esa mañana”.

Marte fue colocado inicialmente en la lista restringida tras no presentarse al juego en Boston, pero luego fue transferido a la lista de lesionados de 10 días por una leve inflamación en la rodilla izquierda.

Los compañeros de Marte han sido en su mayoría solidarios con el segunda base durante las últimas dos semanas, aunque ha habido cierta frustración por el momento de su ausencia, con los D-backs intentando asegurar un boleto a los playoffs por primera vez desde 2023.

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