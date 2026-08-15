Ketel Marte, de Diamondbacks, sale del juego ante Bravos por dolor en la rodilla izquierda

El segunda base de los Diamondbacks, el dominicano Ketel Marte, abandonó el partido de Arizona contra Atlanta después de la primera entrada el viernes debido a molestias en la rodilla izquierda.

El jugador, seleccionado tres veces al Juego de Estrellas, fildeó un rodado del primer bate de los Bravos, Drake Baldwin, yendo hacia su izquierda e intentó de manera incómoda girar para lanzar a primera. Marte dejó caer la pelota al girar y Baldwin llegó a salvo con un sencillo dentro del cuadro.

Marte terminó la entrada, pero no regresó para el segundo episodio. Ildemaro Vargas pasó de la primera base a la segunda, Tim Tawa se movió del jardín central a la primera y Jorge Barrosa ingresó para jugar en el jardín central.

Marte batea para .251 y lidera a Arizona con 21 jonrones y 68 carreras impulsadas. Ha disputado 95 juegos en la segunda base esta temporada.

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