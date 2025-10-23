Kessler anota 22 puntos y guía a Jazz en victoria 129-108 sobre Clippers

Walker Kessler anotó 22 puntos y capturó nueve rebotes, Lauri Markkanen sumó 20 unidades y el Jazz de Utah arrolló 129-108 a los Clippers de Los Ángeles la noche del miércoles.

Brice Sensabaugh añadió 20 puntos desde el banquillo por Utah, que estableció un récord de equipo en puntos en un partido inaugural de temporada.

Kessler, el jugador con más tiempo en el Jazz, acertó siete de siete tiros de campo. Bloqueó cuatro disparos y terminó con cuatro asistencias.

Los Clippers, con su nueva imagen, parecieron confundidos en la cancha en un debut decepcionante para un equipo con grandes aspiraciones. Ivica Zubac lideró a Los Ángeles con 19 puntos y siete rebotes. James Harden y Brook López anotaron 15 unidades por cabeza.

Kawhi Leonard contabilizó 10 tantos al atinar tres de nueve disparos.

Fue la derrota más desigual en un partido inaugural de temporada para Los Ángeles en 17 años.

Utah encestó sus primeros 19 tiros en la pintura. Pases precisos y un movimiento de balón exacto llevaron a bandejas y volcadas.

