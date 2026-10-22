Kenneth Walker minimiza su regreso con Chiefs a Seattle, donde llevó a Seahawks al Super Bowl

Kenneth Walker es silencioso por naturaleza, así que no será el corredor de los Chiefs de Kansas City quien abunde en detalles sobre su inminente retorno a Seattle, donde ayudó a que los Seahawks ganaran el Super Bowl apenas la temporada pasada.

Es mejor dejar que su entrenador actual Andy Reid y los compañeros de Walker hablen del muy esperado duelo del domingo por la noche.

“Sé que va a ser un momento especial para él volver al lugar donde, en cierto modo, construyó su carrera y ganó un Super Bowl", consideró el miércoles Patrick Mahomes, quarterback de los Chiefs. "Esos aficionados fueron la gente que estuvo a su alrededor durante todo eso. Muchas de esas personas también fueron compañeros con los que creció en la NFL. Será un momento especial para él.

“Pero al final, tenemos que ganar un partido de fútbol americano”.

Walker lo sabe mejor que nadie. Esa podría ser otra razón por la que esquivó una pregunta, igual que ha estado evitando a esos grandes tackles defensivos.

Se le preguntó sobre su regreso a Seattle el fin de semana pasado, después de la victoria de los Chiefs por 22-6 sobre los Chargers.

“Sólo estoy enfocado en criticar los errores que cometimos”, dijo Walker. “Cuando lleguemos a ese punto, ya veremos”.

Ese punto está prácticamente aquí.

Pocos agentes libres han causado el impacto que Walker ha tenido con Kansas City esta temporada. Lidera la NFL con 665 yardas por tierra, aunque ha jugado un partido menos que muchos por la semana de descanso temprana de los Chiefs.

Promedia 6,3 yardas por intento, media yarda más que Bijan Robinson, de los Falcons, quien es segundo entre los corredores. Y sus seis touchdowns por carrera están a dos del líder de la NFL, el quarterback de Buffalo Josh Allen, y a uno de los corredores que encabezan la liga.

El número más importante: Walker ha ayudado a que los Chiefs arranquen con una foja de 5-0, lo que los convierte en uno de los últimos tres invictos de la NFL.

Seattle lo seleccionó en la segunda ronda del draft de 2022, pero durante la mayor parte de su carrera Walker compartió responsabilidades en el backfield con Zach Charbonnet, a quien los Seahawks eligieron en la segunda ronda al año siguiente.

No fue sino hasta que Charbonnet se lesionó la rodilla al final de la temporada pasada, que Walker se convirtió en su corredor principal indiscutible y la gente realmente pudo ver de lo que era capaz.

Walker corrió para 116 yardas y tres touchdowns en una paliza a los 49ers para abrir los playoffs. Logró otra anotación por tierra en la siguiente ronda contra los Rams. Y en el Super Bowl, avanzó con potencia para acumular 135 yardas contra Nueva Inglaterra en camino a los honores de Jugador Más Valioso.

“Está hecho para hacerlo”, señaló Reid sobre el regreso de Walker a Seattle. “Cuando estás en un equipo, todos conocen tus fortalezas y debilidades y tus manías y todo. Creo que los muchachos allá van a intentar ir por él. Pero es un tipo bastante centrado. Por la forma en que juega, vas a tener una buena jugada cuando tenga el balón en las manos. En cierto modo tiene una sola velocidad: va directo hacia ti. No importa contra quién juegue ni dónde juegue”.

Puede que eso sea cierto. Pero todavía hay algo especial en enfrentar al equipo aterior, manifestó el linebacker de Kansas City Drue Tranquill, a quien le toca hacerlo dos veces por temporada —pasó sus primeras cuatro campañas con los Chargers, rivales de los Chiefs en el Oeste de la Conferencia Americana.

“Tus emociones están más altas”, expresó Tranquill. “Hay algo un poco más intenso al enfrentar a tu exequipo. Al menos, así fue para mí, y estoy seguro de que él también tiene un poco de eso. Será un poco hostil. Estoy seguro de que le va a encantar”.

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