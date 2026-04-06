Kawhi Leonard anota 26 puntos y guía a Clippers a vencer 138-109 a Kings

Kawhi Leonard anotó 26 puntos y los Clippers de Los Ángeles rompieron una racha de dos derrotas al vencer la noche del domingo 138-109 a los Kings de Sacramento para mejorar su posición de cara a los playoffs.

Leonard anotó 13 puntos en el primer cuarto, mientras los Clippers se escapaban rápidamente a una ventaja de dos dígitos y navegaron sin sobresaltos ante unos Kings que solo estaban cumpliendo el trámite de una temporada perdida.

John Collins sumó 25 puntos, y Darius Garland y Kobe Sanders aportaron 17 cada uno para Los Ángeles.

Los Clippers pasaron a estar empatados en el octavo puesto de la Conferencia Oeste con Portland, con cuatro partidos por disputar. El equipo que termine octavo tendrá dos oportunidades de meterse en los playoffs a través del torneo de play-in.

Los Kings se mantuvieron empatados con Utah por el cuarto peor récord de la NBA, con marca de 21-58 y tres juegos restantes. Sacramento está empatado con la tercera mayor cantidad de derrotas en la historia de la franquicia, tras haber perdido 59 partidos en 1989-90 y 65 en 2008-09.

DeMar DeRozan anotó nueve puntos en 10 minutos en la primera mitad para llegar a 26.711 puntos en su carrera, superando a Oscar Robertson (26.710) y colocándose en el 16.º puesto de la lista histórica de la NBA.

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