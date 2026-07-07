Julián Álvarez, uno de 3 cambios en la Argentina de Messi ante Egipto en 8vos del Mundial
Julián Álvarez regresó al once titular de Argentina para el partido de octavos de final el martes contra Egipto en el Mundial.
El atacante del Atlético de Madrid reemplazó a Lautaro Martínez en los campeones defensores.
Además, el técnico Lionel Scaloni insertó al lateral izquierdo Nicolás Tagliafico y al mediocampista Leandro Paredes para el duelo en Atlanta.
Egipto dejó en el banco Omar Marmoush, delantero del Manchester City, e incorporó a Haissem Hassan. Mohanad Lashin volvió tras cumplir una suspensión.
Argentina busca convertirse en la primera selección que revalida el título desde Brasil en 1958 y 1962.
La Albiceleste se llevó un susto ante la modesta Cabo Verde, cuando necesitó tiempo extra para imponerse 3-2 en la ronda previa.
Egipto ya hizo historia al avanzar a los octavos de final por primera vez. El equipo africano no había superado la fase de grupos en sus cuatro participaciones anteriores.
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