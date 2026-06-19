Juan Soto pega 2 jonrones y guía la victoria 6-4 de los Mets ante Filis

El dominicano Juan Soto conectó dos jonrones solitarios e hizo una atrapada deslizándose en la esquina del jardín izquierdo para arrebatarle a Bryce Harper un hit impulsor de carrera para que los Mets de Nueva York vencieran el jueves 6-4 a los Filis de Filadelfia.

El bateador emergente Eric Wagaman aportó el sencillo que rompió el empate con dos outs en la séptima entrada, y Marcus Semien lo siguió con un triple de dos carreras ante el relevista José Alvarado (3-2).

Soto le conectó cuadrangulares al abridor de los Filis, Aaron Nola, en sus dos primeros turnos al bate para llegar a 16 jonrones esta temporada. Fue el 30.º juego de múltiples jonrones de su carrera. Soto también le quitó a Harper un extrabase cuando se lanzó y se deslizó para atrapar una pelota sobre la pista de advertencia en la tercera entrada.

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