Jonrón de 3 carreras de Sal Stewart ayuda a Rojos a remontar y vencer 5-4 a Cardenales

Sal Stewart conectó un jonrón de tres carreras y los Rojos de Cincinnati sumaron anotaciones por un error en un tiro y un hit dentro del cuadro, para remontar y vencer el miércoles 5-4 a los Cardenales de San Luis.

Matt McLain pegó un doble y el dominicano Elly De La Cruz conectó un sencillo antes de que Stewart se parara en la caja de bateo en la sexta entrada, con los Rojos abajo por 2-0.

El 27mo jonrón de Stewart en la temporada envió la bola en un recorrido de 422 pies por encima de la barda del jardín central.

Stewart es el tercer jugador de los Rojos que más rápido ha superado las 100 carreras impulsadas desde 1920. Sus 94 remolcadas lideran las Grandes Ligas esta campaña.

Con ventaja de una carrera en la octava, McLain llegó a primera por un error en un tiro y Jose Trevino anotó en la jugada. Más tarde en ese mismo inning, Dane Myers colocó un toque de bola que produjo carrera y amplió la ventaja a 5-2.

El abridor de los Rojos, Chase Burns, ponchó a ocho y permitió dos carreras limpias y seis hits, con dos bases por bolas, en cinco entradas. El relevista Sam Moll (2-7) lanzó la sexta entrada y se acreditó la victoria, al permitir un hit y una base por bolas, con un ponche.

Con dos outs en la novena, el dominicano José Fermín conectó un doble y avanzó a tercera por un lanzamiento descontrolado a Masyn Winn.

Winn devolvió la pelota hacia el cerrador Emilio Pagán, quien lo retiró en primera para terminar el juego. Pagán consiguió su 16to salvamento.

El abridor de los Cardinals, Matthew Liberatore (5-11), ponchó a nueve en seis entradas pero cargó con la derrota.

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