Jonrón de 3 carreras de Jarren Durán guía a Medias Rojas a triunfo de 4-3 ante Orioles

El mexicano Jarren Durán conectó un jonrón de tres carreras contra Tomoyuki Sugano y Roman Anthony contribuyó con un cuadrangular en solitario para que los Medias Rojas de Boston superaran el lunes 4-3 a los Orioles de Baltimore.

El 13º jonrón de Durán en la campaña eliminó un déficit de dos carreras en la quinta entrada y propulsó a los Medias Rojas, que ocupan el segundo lugar, a su cuarta victoria en cinco juegos.

Sugano (10-6) permitió cuatro carreras y seis hits en seis entradas. Sufrió su primera derrota en ocho aperturas desde el 2 de julio.

Seis días antes, el novato japonés de 35 años había mantenido a Boston sin una carrera limpia en cinco entradas en una victoria de Baltimore.

Después de que Anthony inauguró un juego con un jonrón por primera vez en su carrera, Colton Cowser de Baltimore bateó un jonrón en solitario en la segunda entrada y añadió un sencillo de dos carreras en la tercera.

Durán logró su cuadrangular después de sencillos de Connor Wong y Anthony, y la ventaja de una carrera se mantuvo.

Richard Fitts (2-4) permitió tres carreras en cuatro entradas antes de salir con un problema de rigidez en el bíceps derecho.

Garrett Whitlock ponchó a los tres bateadores en la octava entrada después de que Gunnar Henderson conectó un doble en el inicio del episodio. El cubano Aroldis Chapman trabajó una novena entrada perfecta para su 25º salvamento en 27 intentos.

Chapman no ha permitido un hit en sus últimas 13 apariciones, la racha más larga en la historia de los Medias Rojas.

Por los Medias Rojas, el mexicano Durán de 3-1 con una anotada y tres producidas.

Por los Orioles, el dominicano Samuel Basallo de 4-0. El boricua Luis Vázquez de 4-0.