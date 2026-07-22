Jonrón de 2 carreras de Muncy y pitcheo de Wrobleski ayudan a Dodgers a superar 2-1 a Filis

Max Muncy sacudió un jonrón de dos carreras, Justin Wrobleski lanzó hasta la séptima entrada y los Dodgers de Los Ángeles superaron el martes 2-1 a Zack Wheeler y a los Filis de Filadelfia.

Los Filis se quedaron sin opciones de una posible remontada en la novena entrada después de colocar corredores en segunda y tercera con un out. Los Dodgers aprovecharon para completar una doble matanza del 5 al 2 al 6 al 4 y terminar el juego.

Shohei Ohtani aportó uno de los cinco hits de los Dodgers, que cortaron una racha de dos derrotas.

Alec Bohm conectó dos sencillos y un doble, e impulsó una carrera por los Filis.

Wrobleski (11-2) ponchó a siete y permitió cinco hits en 6 1/3 entradas. El zurdo de 26 años lanzó en Filadelfia por segunda vez en una semana, después de ponchar a cinco en dos innings el martes pasado, durante el Juego de Estrellas.

Tanner Scott consiguió los últimos cinco outs para su 15º salvamento, después de que los Filis lo ayudaron a salir de un aprieto.

El sencillo impulsor de Bohm con dos outs en la primera entrada les dio a los Filis una ventaja de 1-0. Pero Muncy puso al frente a Los Ángeles en la cuarta con un batazo al centro ante Wheeler (10-2).

Muncy empató con Ron Cey en el segundo lugar de la lista de jonrones de los Dodgers de Los Ángeles, detrás de Eric Karros (270).

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