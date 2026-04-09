Jokic logra su 34º triple-doble y Nuggets vencen 136-119 a Grizzlies para sumar 10 triunfos

Nikola Jokic anotó 14 puntos, capturó 15 rebotes y repartió 10 asistencias para su 34º triple-doble de la temporada, y Denver venció la noche del miércoles por 136-119 a los Grizzlies de Memphis para lograr la 10ª victoria consecutiva de los Nuggets.

Denver (52-28) reforzó su control del tercer puesto de la Conferencia Oeste con su primera racha de triunfos de dos dígitos desde que encadenó 15 victorias seguidas del 23 de febrero al 23 de marzo de 2013. Los Nuggets aventajan por 1 1/2 juegos a unos Lakers de Los Ángeles en caída libre y cierran la temporada regular con partidos contra los dos mejores equipos de la conferencia.

Jamal Murray anotó 26 puntos y Jonas Valanciunas sumó 14 unidades en su partido número 1.000 en la NBA.

Las victorias durante la racha no han sido fáciles. Memphis necesitó remontar desventajas de dos dígitos en el cuarto periodo en dos ocasiones, y ganó ambos encuentros en tiempo extra.

Jokic, quien lidera la NBA en rebotes y asistencias, ya aseguró un promedio de triple-doble por segunda temporada consecutiva.

Cedric Coward anotó 27 puntos por los Grizzlies (25-55), que han perdido seis seguidos y 18 de 20. Memphis acertó 19 de 50 desde la línea de tres, dos noches después de igualar un récord de la NBA con 29 triples encestados.

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