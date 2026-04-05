Jokic anota 40, supera a Wembanyama y Nuggets vencen 136-134 en prórroga a Spurs

Nikola Jokic anotó 40 puntos, repartió 13 asistencias y capturó ocho rebotes, Christian Braun sumó 21 unidades y los Nuggets de Denver vencieron a San Antonio 136-134 en tiempo extra el sábado para cortar la racha de 11 victorias consecutivas de los Spurs.

Cameron Johnson anotó 17 puntos, Jamal Murray terminó con 15 puntos y 10 asistencias, y Aaron Gordon aportó 15 para los Nuggets.

Victor Wembanyama terminó con 34 puntos, 18 rebotes, siete asistencias y cinco tapones para los Spurs, que perdieron apenas por tercera vez en sus últimos 30 partidos.

Stephon Castle anotó 20 puntos para San Antonio, mientras que Devin Vassell y Julian Champagnie aportaron 18 cada uno para los Spurs.

Los Spurs tenían marca de 48-2 esta temporada en partidos en los que llegaron a tener ventajas de dos dígitos en el cuarto periodo.

Denver limitó a San Antonio a un 33% de acierto en tiros de campo el resto del camino y superó a los Spurs 40-27 en los últimos 14 minutos del partido, incluido el tiempo extra.

Jokic anotó 16 de sus puntos en esos últimos 14 minutos, mientras Denver limitó a Wembanyama a 1 de 4 en tiros de campo en ese lapso.

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