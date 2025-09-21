Johnston y Norby conectan jonrones consecutivos y Marlins vencen 4-3 a Rangers

Troy Johnston y Connor Norby conectaron jonrones solitarios consecutivos con dos outs en la sexta entrada y los Marlins de Miami vencieron el sábado por la noche 4-3 a los Rangers de Texas.

Johnston también logró un sencillo impulsor para los Marlins (75-80), quienes han ganado cinco juegos consecutivos y diez de sus últimos 13.

El novato Cade Gibson (4-5) lanzó dos entradas para llevarse la victoria. El salvamento 15 de Calvin Faucher llegó a pesar de permitir un jonrón de apertura a Kyle Higashioka en la novena. Faucher dejó corredores en segunda y tercera.

Los Rangers (79-76) han perdido seis seguidos, igualando su racha más larga de derrotas de la temporada. Fueron eliminados de la carrera por el Oeste de la Liga Americana y están a cinco juegos de distancia en la carrera por el comodín.

El novato abridor de los Marlins, Adam Mazur, permitió las dos carreras en cuatro entradas en su sexto intento por lograr su primera victoria de la temporada.

Por los Marlins, los dominicanos Agustín Ramírez de 4-2 y Otto López de 4-1 con una anotada.

Por los Rangers, el mexicano Alejandro Osuna de 4-1 con una producida. El mexicoamericano Rowdy Tellez de 2-1 con una producida. El dominicano Ezequiel Duran de 4-1 con una anotada.

