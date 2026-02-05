Johnson y Wembanyama guían a Spurs hacia su 4ª victoria ante Thunder, 116-106

Keldon Johnson anotó 25 puntos, Victor Wembanyama totalizó 22 unidades y 14 rebotes, y los Spurs de San Antonio nunca estuvieron en desventaja el miércoles, para derrotar 116-106 a un Thunder de Oklahoma City diezmado por las lesiones.

Fue la cuarta victoria de San Antonio sobre los campeones vigentes de la NBA en la actual temporada.

De'Aaron Fox sumó 15 puntos y diez asistencias, el novato Carter Bryant igualó su récord de la temporada con 11 tantos y San Antonio ganó su segundo partido consecutivo.

Los Spurs (34-16) se acercaron a cinco duelos del Thunder (40-12), líder de la Conferencia Oeste.

Kenrich Williams anotó 25 puntos y Jaylin Williams agregó 24 unidades y 12 rebotes por Oklahoma City, que contó apenas con ocho jugadores activos.

El Jugador Más Valioso del año pasado, Shai Gilgeous-Alexander, se perdió el encuentro debido a una distensión abdominal. El Thunder no contó con toda su alineación titular regular, al jugar por segunda noche consecutiva.

Al final del tercer cuarto, no había nadie más que el personal en el banco, pues el entrenador de Oklahoma City, Mark Daigneault, tenía a sus tres únicos reservas preparándose para ingresar, en momentos en que San Antonio tenía una ventaja de 90-80.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes