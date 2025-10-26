Jérôme Boateng no hará pasantía con el Bayern tras protestas de aficionados

Bayern Múnich indicó que el exdefensor de Bayern y Alemania, Jérôme Boateng, no visitará el club para desarrollar su carrera como entrenador después de las protestas de los aficionados relacionadas con la condena de Boateng el año pasado por causar daño corporal a su expareja.

El entrenador de Bayern, Vincent Kompany, quien fue compañero de Boateng como jugador, dijo el mes pasado que le daría la bienvenida a Boateng para pasar tiempo en el club como parte de sus planes para iniciar una carrera como entrenador.

Los aficionados de Bayern mostraron pancartas objetando la presencia de Boateng en el club. El exdefensor recibió una multa suspendida y una advertencia por parte de un tribunal de Múnich que lo condenó el año pasado por causar daño corporal a su expareja. Boateng siempre ha negado haber actuado mal.

"En un intercambio constructivo entre el FC Bayern y Jérôme Boateng esta semana, se decidió que Jérôme Boateng no visitará el FC Bayern para observar los entrenamientos", dijo Bayern en un comunicado el sábado por la noche.

"Jérôme se siente muy conectado con el FC Bayern y no quiere que el FC Bayern sufra daños como resultado de la actual discusión controvertida que lo rodea".

Boateng escribió en un comunicado en Instagram dirigido a Bayern y Kompany el sábado que había decidido seguir otros intereses "tras las recientes discusiones sobre mí" y dijo que quería que el club pudiera centrarse en su rendimiento en el campo.

Boateng, quien ganó dos veces la Liga de Campeones con el Bayern y la Copa del Mundo con Alemania en 2014, anunció su retiro como jugador el mes pasado. En agosto, su contrato con el club austríaco LASK Linz fue terminado de mutuo acuerdo a pesar de que tenía otra temporada por cumplir.

