Jeffery Simmons capitaliza gran temporada al firmar contrato récord de 3 años con Titans

El liniero defensivo de los Titans de Tennessee, Jeffery Simmons, capitalizó su primera selección All-Pro con un contrato récord.

Tennessee anunció el viernes que el jugador de 28 años firmó una extensión de contrato multianual.

Los Titans no compartieron los términos del acuerdo, pero ESPN.com y NFL Network informaron que la extensión de tres años es por 35,3 millones de dólares por temporada, con 100 millones garantizados, lo que convierte a Simmons en el tackle defensivo mejor pagado en la historia de la liga.

“Desde el Día 1, esta organización creyó en mí, y estoy agradecido por la oportunidad de seguir aportando a esta franquicia y a la comunidad. Mi trabajo no ha terminado. Creo en este vestuario y en este cuerpo técnico, y estoy enfocado en ayudar a que este equipo vuelva a competir por campeonatos”, manifestó Simmons.

Los Titans querían retener a Simmons como una de las piezas fundamentales de su reconstrucción. El nuevo acuerdo lo ata hasta 2030 y es la segunda extensión que firma Simmons. También aceptó un contrato de cuatro años por 94 millones de dólares en 2023.

“Siempre quieres mantener a tus mejores jugadores y hoy lo logramos. Estamos entusiasmados de que Jeffery esté aquí en Nashville a largo plazo”, comentó Mike Borgonzi, gerente general de la franquicia.

Simmons lideró a los linieros defensivos de la NFL con un récord personal de 11 capturas en 2025, además de 39 tacleadas en solitario, 17 tacleadas para pérdida y 60 presiones al quarterback.

Según Next Gen Stats de la NFL, Simmons tuvo una tasa de presión del 13,9 por ciento y 18 presiones después de recibir doble marcaje. Esas fueron las mejores cifras de la liga entre los linieros.

El cuatro veces Pro Bowler ha sido uno de los baluartes defensivos de la liga durante años.

Desde que los Titans lo seleccionaron en la primera ronda del draft de 2019 con la selección global número 19, Simmons ha sido titular en 97 de 99 partidos.

Suma 42 1/2 capturas, 383 tacleadas, ocho balones sueltos forzados, seis recuperaciones de balón suelto y 27 pases defendidos.

Simmons es capitán del equipo por quinta vez y ha sido tres veces el representante de los Titans para el premio Walter Payton Man of the Year.

Borgonzi calificó a Simmons como un pilar de la franquicia y alguien que encarna lo que significa ser un Titan.

“Es el tackle defensivo de élite en la NFL y se gana con jugadores como Jeffery. No solo su liderazgo en el campo es lo que queremos que represente nuestro programa, sino que fuera del campo marca el estándar para nuestra comunidad”,afirmó Borgonzi.

Simmons es uno de cinco jugadores en la historia de la franquicia con al menos cinco capturas en cinco temporadas consecutivas desde que las capturas se convirtieron en una estadística oficial en 1982.

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