Jarren Durán conecta grand slam en la 11ma entrada y Medias Rojas hunden a Marlins por 7-3

Jarren Durán conectó un grand slam en la 11ª entrada, Mickey Gasper bateó dos vuelacercas por primera ocasión en su carrera y los Medias Rojas de Boston vencieron el martes 7-3 a los Marlins de Miami.

Los enrachados Medias Rojas ganaron su quinto encuentro consecutivo y el noveno de 12 . Se han llevado sus últimas tres series y 14 de sus últimas 20.

El venezolano Willson Contreras abrió la 11ª con un sencillo que hizo avanzar a su compatriota, el corredor automático Wilyer Abreu, de segunda base a tercera. Jahmai Jones recibió una base por bolas para llenar las bases y Abreu fue retirado en el plato con un rodado del también venezolano Andruw Monasterio.

El mexicano Durán conectó luego un sweeper de Cade Gibson (2-1) para poner a los Medias Rojas arriba por 7-3. Alec Gamboa (1-0) lanzó 1 1/3 entradas sin permitir hits para lograr su primera victoria en las Grandes Ligas.

Gasper conectó su primer jonrón entre el jardín derecho y el central para poner a Boston arriba 1-0 en la segunda entrada. Fue la única carrera que los Medias Rojas consiguieron ante el abridor Tyler Phillips, quien ponchó a siete en 4 2/3 entradas.

Payton Tolle llevó un juego sin hits hasta la quinta entrada por Boston, pero permitió un doble de Xavier Edwards. Tolle finalmente llenó las bases, y los Marlins empataron con un elevado de sacrificio de Brian Navarreto.

El segundo jonrón de Gasper en la noche recorrió 418 pies hasta el jardín central, y dio a los Medias Rojas una ventaja de 2-1 en la sexta, pero el dominicano Heriberto Hernández respondió con un cuadrangular solitario en la parte baja.

Connor Wong anotó con un pasbol en la parte alta de la 10ª, y Navarreto anotó con un lanzamiento descontrolado en el tercer strike para empatar el juego otra vez.

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