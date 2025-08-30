Jannik Sinner pierde un set en el US Open pero remonta y vence a Denis Shapovalov

Por primera vez en la Semana 1 del Abierto de Estados Unidos Jannik Sinner sufrió un quiebre, luego perdió un set en el torneo por primera vez desde los cuartos de final del año pasado. Más tarde, se quedó atrás en el tercer set.

Aun así, el primer favorito, Sinner, salió avante el sábado para vencer al número 27, Denis Shapovalov, 5-7, 6-4, 6-3, 6-3, llevando su defensa del título en Flushing Meadows a la cuarta ronda.

"Denis comenzó muy bien", afirmó Sinner, "y yo solo traté de mantenerme allí mentalmente".

Sinner extendió su racha ganadora en torneos de Grand Slam en canchas duras a 24 partidos, incluyendo los campeonatos en el Abierto de Estados Unidos en 2024 y el Abierto de Australia en 2024 y 2025. También ganó el trofeo en Wimbledon en canchas de césped en julio.

El italiano de 24 años había ganado 14 sets consecutivos en Nueva York desde que perdió uno en una victoria contra el campeón de 2021, Daniil Medvedev, hace un año.

El sábado, Sinner cometió una doble falta para cerrar el primer set, posterior a un electrizante punto de 30 golpes en el que ambos jugadores hicieron dejadas. Sinner ganó ese punto al correr de regreso a la línea de fondo y girar su cuerpo para realizar un globo ganador que flotó justo fuera del alcance de Shapovalov.

Después de recuperarse para igualar el partido a un set por lado, Sinner se encontró perdiendo 3-0, 0-30 en el tercero después de que Shapovalov, un zurdo de Canadá que fue semifinalista en Wimbledon en 2021, ganara 14 de 17 puntos.

A partir de ahí, Sinner ganó nueve juegos seguidos para tomar el control.

Sinner dejó de jugar en la final del Abierto de Cincinnati contra Carlos Alcaraz el 18 de agosto porque tenía un virus, luego se retiró del torneo de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos que comenzó al día siguiente.

