Jamison Battle anota 20 puntos y encesta dos triples clave en victoria de Raptors 112-101 sobre Cavs

AP Noticias
Viernes, 31 de octubre de 2025 22:51 EDT
Jamison Battle anotó 20 puntos, incluido un par de triples que ayudaron a que los Raptors de Toronto se despegaran en los últimos dos minutos para doblegar el viernes 112-101 a los Cavaliers de Cleveland, en el inicio de la NBA Cup para ambos equipos.

Los Cavaliers, que no contaron con el escolta estelar Donovan Mitchell ni con el pívot Jarrett Allen debido a lesiones, estaban a cuatro puntos cuando Battle encestó un triple con 1:07 por jugar.

Medio minuto después, Balttle anotó otro tiro distante para una ventaja de 108-98. Battle acertó sus siete tiros, seis de ellos desde larga distancia.

RJ Barrett y Brandon Ingram también anotaron 20 puntos cada uno por los Raptors, quienes detuvieron una racha de cuatro derrotas consecutivas que siguió a un triunfo en el inicio de la temporada.

Evan Mobley anotó 29 tantos y D'Andre Hunter agregó 26 por los Cavaliers. Mitchell no jugó debido a un problema de rigidez en el tendón de la corva izquierda, y Allen estuvo fuera dos noches después de romperse el dedo anular de la mano izquierda en una derrota por 125-105 ante Boston.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

