Jamal Murray anota 42 puntos y lidera la victoria de los Nuggets sobre los Wizards

Jamal Murray anotó 42 puntos con un 15 de 24 en tiros de campo la noche del sábado y los Nuggets de Denver se alejaron en los minutos finales para lograr una victoria de 121-115 sobre los Wizards de Washington.

Con el juego empatado a 110, Murray encestó un triple con 2:12 por jugar para poner a los Nuggets por delante de manera definitiva. Luego añadió otro tiro y un par de tiros libres para extender la ventaja a 117-110.

Tim Hardaway Jr. tuvo su mejor marca de la temporada con 30 puntos y Peyton Watson anotó 21 mientras Denver, aún jugando sin el lesionado Nikola Jokic (contusión ósea en la rodilla izquierda), ganó su cuarto partido consecutivo y el sexto en sus últimos siete encuentros.

Kyshawn George lideró a los Wizards con 29 puntos, quienes perdieron su sexto partido consecutivo, incluyendo los cuatro de este viaje. Khris Middleton y Alex Sarr anotaron 16 cada uno.

Los Nuggets lanzaron con un 53% de efectividad desde el campo en el juego, incluyendo un 40% desde la línea de tres puntos.

Los Nuggets encestaron 14 triples en comparación con los 11 de los Wizards.

