Jamal Murray anota 42 puntos y lidera la victoria de los Nuggets sobre los Wizards

WIZARDS NUGGETS
WIZARDS NUGGETS (AP)

Jamal Murray anotó 42 puntos con un 15 de 24 en tiros de campo la noche del sábado y los Nuggets de Denver se alejaron en los minutos finales para lograr una victoria de 121-115 sobre los Wizards de Washington.

Con el juego empatado a 110, Murray encestó un triple con 2:12 por jugar para poner a los Nuggets por delante de manera definitiva. Luego añadió otro tiro y un par de tiros libres para extender la ventaja a 117-110.

Tim Hardaway Jr. tuvo su mejor marca de la temporada con 30 puntos y Peyton Watson anotó 21 mientras Denver, aún jugando sin el lesionado Nikola Jokic (contusión ósea en la rodilla izquierda), ganó su cuarto partido consecutivo y el sexto en sus últimos siete encuentros.

Kyshawn George lideró a los Wizards con 29 puntos, quienes perdieron su sexto partido consecutivo, incluyendo los cuatro de este viaje. Khris Middleton y Alex Sarr anotaron 16 cada uno.

Los Nuggets lanzaron con un 53% de efectividad desde el campo en el juego, incluyendo un 40% desde la línea de tres puntos.

Los Nuggets encestaron 14 triples en comparación con los 11 de los Wizards.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

