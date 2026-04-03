Jaguars extienden a Travon Walker por 4 años y $110 millones de dólares

El ala defensiva Travon Walker y los Jaguars de Jacksonville acordaron una extensión de contrato por cuatro años y 110 millones de dólares el viernes, según informaron sus representantes.

Elite Loyalty Sports señaló que el acuerdo incluye 50 millones de dólares totalmente garantizados al firmar y hasta 77 millones en garantías potenciales.

Walker, la selección número 1 global del draft de la NFL de 2022, entra en el quinto y último año de su contrato de novato y estaba previsto que cobrara 15 millones de dólares garantizados en 2026.

Walker suma 27,5 capturas en cuatro temporadas. Tiene 200 tacleadas, incluidas 36 para pérdida de yardas, mientras ha disputado 63 partidos. Aún no ha sido seleccionado para el Pro Bowl, y haberlo elegido por delante de la estrella de Detroit Aidan Hutchinson parece ser un error evidente para la franquicia.

Pero, aun así, Walker ha sido un defensivo confiable y uno de los mejores linieros de la liga para frenar la carrera durante las últimas cuatro temporadas. Jugó la campaña pasada pese a una dislocación en la muñeca izquierda y una lesión de rodilla.

En conjunto, Walker y Josh Hines-Allen han ayudado a conformar una línea frontal defensiva formidable para los Jaguars y ahora son pilares para el gerente general James Gladstone y el entrenador Liam Coen de cara al futuro previsible.

Hines-Allen firmó en 2024 un contrato por cinco años y 141 millones de dólares que incluyó un bono por firma de 32 millones de dólares y 88 millones garantizados.

Jacksonville hizo poco en la agencia libre en defensa —pese a perder al linebacker de Pro Bowl Devin Lloyd—, pero se espera que atienda de manera importante ese lado del balón en el draft de la NFL. Los Jaguars necesitan linebackers, un tackle defensivo, un cazamariscales suplente por el exterior y quizá un back defensivo.

La extensión de Walker es una fracción de lo que obtuvo Hutchinson el año pasado. Firmó en octubre por cuatro años y 180 millones de dólares con los Lions, un acuerdo que incluyó 141 millones de dólares en garantías totales.

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